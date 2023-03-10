俄新一波對烏空襲 極音速飛彈用量締新高

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯9日凌晨再次以飛彈與無人機打擊烏克蘭，造成基輔在內10個地區多處關鍵基礎設施和民宅毀損。俄軍動用的空射武器數量是開戰以來單波攻擊新高，包含多枚極音速飛彈。

「華盛頓郵報」指出，這是去年10月俄軍採取這種空襲以來規模最大的一波，俄方稱這是為報復上週烏方越界入侵俄國境內村莊對平民恐攻。

此外，「紐約時報」引述烏克蘭空軍指出，俄軍這波空襲含6枚新式的「匕首」（Kinzhals）極音速飛彈，是開戰1年多以來俄軍單波攻擊時使用這種飛彈最多的一次。極音速飛彈速度達5馬赫以上，飛行時還能機動，幾乎無法攔截。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說：「這是大規模空襲，飛彈與自殺無人機從空中與海面多個方向來襲。」

俄軍發射9種不同種類共81枚巡弋、彈道飛彈和8架伊朗製自殺無人機，47枚穿透烏軍空防擊中目標，3座電廠受損，是近幾個月來俄軍幾波空襲裡最成功的一次。伊納特認為這是因俄軍動用比平時更多的彈道與極音速飛彈，速度較慢、相對容易攔截的巡弋飛彈變少。

西方認為俄軍侵烏1年多以來已耗盡巡弋飛彈及短程彈道飛彈的庫存，甚至拿S-300防空飛彈這種用於對地時相對不夠精準的武器和廉價伊朗無人機湊數，因此連烏克蘭也對今天空襲彈種頗感意外。

伊納特說，烏克蘭軍情局先前預估俄軍擁有的「匕首」極音速飛彈不超過50枚，不明白何以這次能一口氣發射超過1/10數量的「匕首」飛彈。

紐時研判這可能與「匕首」飛彈相對容易補充有關，因為它是一款現有飛彈的改良型，生產時比其他像新研發的「鋯石」（Zircons）極音速飛彈等相對容易。

五角大廈先前表示「匕首」飛彈是從米格-31（MiG-31）戰機發射；「鋯石」則為艦射武器。（譯者：陳亦偉）1120310