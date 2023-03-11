更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 國際

加拿大禁止進口俄國鋁鋼 盼切斷俄烏戰爭資金

2023/3/11 15:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華10日綜合外電報導）加拿大今天宣布禁止從俄羅斯進口鋁和鋼相關產品，為的是不讓俄國獲取資金投入對烏克蘭的戰爭。

綜合法新社與路透社報導，根據加拿大政府最新數據，2021年從俄羅斯進口相關產品的金額約為2.5億加幣（約新台幣55.6億元），分別是4500萬加幣的鋁，和2.13億加幣的鋼材。

美國上月宣布針對俄羅斯鋁課徵200%的進口關稅，今天開始生效。歐洲聯盟去年也已禁止進口俄羅斯鋼材。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在聲明中說：「加拿大和夥伴們已對俄羅斯中央銀行實施制裁措施，並對俄羅斯石油及天然氣設定價格上限。」

「我們現在要與美國今天採取的行動一致，確保（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）不能藉由銷售鋁和鋼給加拿大，來為他的戰爭籌資。」

她還說：「烏克蘭有能力也必須打贏這場仗。我們持續盡一切所能，以切斷或限制被用於資助蒲亭這場非法、野蠻侵略的資金。」

加拿大的禁令涵蓋俄羅斯未加工的鋁、鋁板，以及鋁製容器和其他家用品成品。

禁令也適用於所有俄羅斯主要鋼製品，包括鐵和非合金鋼，還有鋼管等半成品和成品。

加拿大所需鋼材多半從美國進口，美國鋼材約有45%出口到加拿大。此外，加拿大近90%的鋁製品運往美國。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120311

#加拿大
#俄羅斯
#蒲亭
蒲亭
瑞士4銀行家涉「蒲亭錢包」案 俄大提琴家轉帳數百萬法郎藉婦女節批LGBT 俄國女議長：不容許危險性別遊戲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族