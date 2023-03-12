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美將進入夏令時間 國會議員盼立法永久化

2023/3/12 07:33
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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國將自明天起調整為夏令時間，需將時鐘撥快1小時。儘管只有1小時，但研究顯示仍對健康帶來影響，近年來美國國會議員多次提案將夏令時間永久化，卻都無疾而終，今年能否成功仍有待觀察。

美國、加拿大將自明天凌晨2時起進入被稱為夏令時間的日光節約時間（Daylight saving time），並將持續至11月5日結束。所有居住美國的民眾都須將時鐘撥快1小時。

儘管只有1小時的時差，但仍需要時間調整，睡眠不足也帶來健康、行車安全等衍生性問題，也因此近年來不少人希望永久調整為夏令時間的聲音。

包括美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、馬基（Ed Markey）在內的跨黨派議員於2日再次提出「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act），希望將夏令時間永久化，終結一年2次的時鐘調整。聯邦眾議員布坎南（Vern Buchanan）也在眾議院提出類似法案。

馬基向華盛頓郵報（Washington Post）表示，美國人希望在寒冷冬天有更多陽光，國會可以滿足他們。將時鐘永久撥快將讓數億人能在傍晚時分享受更多陽光，進行戶外活動、購物與用餐。

儘管如此，將夏令時間永久化仍遭遇困難。盧比歐在2018年就曾提出「陽光保護法案」但無疾而終，去年他與馬基再次提出法案，雖然獲得參議院的通過，卻在眾議院遭逢挫折。

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華郵指出，是否支持夏令時間永久化主要受自身利益影響。舉例而言，冬天的夏令時間對東部的波士頓、邁阿密這樣的城市更有利，但位中西部的印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）卻要到上午9時以後才看得到日出，也因此不少中西部議員多年來反對夏令時間。

雖然每到調整時間時總少不了是否取消夏令時間或讓夏令時間永久化的討論，但報導指出，今年法案通過的機會仍然不高，參眾兩院都沒有足夠多數支持這項法案，選民間也沒有明確共識。（編輯：張芷瑄）1120312

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