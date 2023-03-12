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英國國王獲新坐騎 加拿大皇家騎警致贈黑馬

2023/3/12 13:50（3/12 15:57 更新）
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黑馬諾貝爾（Nobel）原屬於「加拿大皇家騎警音樂騎術隊」，如今入住英國皇家馬廄，成為英國國王查爾斯三世的新坐騎。圖為英王輕輕摸著牠的鼻子。（英國皇室推特）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年3月12日
黑馬諾貝爾（Nobel）原屬於「加拿大皇家騎警音樂騎術隊」，如今入住英國皇家馬廄，成為英國國王查爾斯三世的新坐騎。圖為英王輕輕摸著牠的鼻子。（英國皇室推特）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年3月12日
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（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）英國國王查爾斯三世（King Charles III）有了一匹新馬，是加拿大皇家騎警致贈的禮物。已故英國女王伊麗莎白二世生平最愛的馬也是由加拿大皇家騎警所贈。

這匹高大俊美的黑色母馬名叫諾貝爾（Nobel），原是「加拿大皇家騎警音樂騎術隊」（Royal Canadian Mounted Police's Musical Ride）的一員。

英國皇室今天發布的新聞稿提到，7歲的諾貝爾於2022年在音樂騎術隊中「展現了卓越的體能和沉著的性格」，曾經在加拿大50個地點參加了90場公開表演，表現令人印象深刻，因此被選為國王的理想坐騎，如今正在溫莎的皇家馬廄適應生活。

加拿大皇家騎警向執政君主贈送馬匹是一項由來已久的傳統。

眾所周知，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）非常愛馬。她平生最鍾愛的馬是一匹出生於薩斯克其萬省（Saskatchewan）華爾希堡（Fort Walsh）的黑色小母馬，名叫波蜜絲（Burmese，音譯）。

加拿大皇家騎警於1969年致贈已故英國女王伊麗莎白二世女王一匹黑馬，名叫波蜜絲（Burmese），波蜜絲成為她最鍾愛的馬，陪伴她出席各種儀式活動。（加拿大皇家騎警退伍軍人協會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年3月12日
加拿大皇家騎警於1969年致贈已故英國女王伊麗莎白二世女王一匹黑馬，名叫波蜜絲（Burmese），波蜜絲成為她最鍾愛的馬，陪伴她出席各種儀式活動。（加拿大皇家騎警退伍軍人協會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年3月12日

1969年加拿大皇家騎警隊帶著波蜜絲來溫莎參加溫莎馬展，這匹馬自此與女王結下緣分，之後20年，波蜜絲成了女王最忠實的坐騎。伊麗莎白二世在位期間，從1969年到2019年總共獲得皇家騎警贈與8匹馬。

1953年有46名皇家騎警騎手和馬匹被派往伊麗莎白二世的加冕典禮上表演；女王葬禮遊行中亦有4名皇家騎警騎手和馬匹護航棺木。

加拿大皇家騎警今天發布新聞稿表示，諾貝爾被贈與皇室，是為了慶祝加拿大皇家騎警成立150週年以及查爾斯三世國王加冕典禮，牠會在典禮上亮相，成為國王閱兵式上的新坐騎。（編輯：林憬屏）1120312

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