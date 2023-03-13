救助難民希臘奶奶逝世 曾獲諾貝爾和平獎提名

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（中央社雅典12日綜合外電報導）希臘國家通訊社「雅典通訊社」（Athens News Agency, ANA）報導，在大批難民逃向歐洲的難民潮中救助難民而獲諾貝爾和平獎提名的希臘奶奶卡姆威希斯今天逝世，享耆壽93歲。

法新社報導，卡姆威希斯（Emilia Kamvysi）和另外2位老奶奶在2015年被拍到正在用奶瓶餵養1名難民寶寶而一舉成名，寶寶父母剛剛經歷危險的海上穿越、登陸希臘列士波斯島（Lesbos）。

難民潮中超過100萬難民和移民抵達歐盟國家海岸，其中很多人來自敘利亞，他們為躲避內戰而出逃。

這3位老奶奶是來自土耳其的希臘裔難民的孩子，她們成為列士波斯島民和大量敘利亞難民團結一致的象徵。

「雅典通訊社」報導，卡姆威希斯的葬禮預定13日在她居住的列士波斯島上村子舉行。

另外2位老奶奶也已離世，瑪麗莎（Maritsa Mavrapidou）在2019年逝世，享耆壽92歲；埃夫斯特拉蒂亞（Efstratia Mavrapidou）在2022年逝世，享耆壽96歲。

這3位老奶奶生前始終堅稱自己所作所為並沒有什麼大不了。

卡姆威希斯曾對時任希臘總統帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos）說過一句傳頌一時的話：「我的孩子，我做了什麼？」

她後來告訴法新社，「他們（難民）都是和善的人，他們只是剛好路過」。（實習編譯：簡穎雅/核稿：嚴思祺）1120313