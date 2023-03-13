王牌主持人遭停職掀波瀾 BBC迅予復職盼化解危機

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）足球節目王牌主持人林納克日前因批評英國政府的非法移民政策而遭停職。為平息排山倒海的內部抗議聲浪，BBC今天宣布將讓林納克復職。

路透社報導，多名主持人、專家和評論員拒絕上工，以對批評當局移民政策的林納克（Gary Lineker）表達支持後，上週末BBC的大多數體育報導節目被迫停播。

林納克原本在BBC主持「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。他日前在社群媒體上指控現任首相蘇納克（Rishi Sunak）打擊非法移民的政策與納粹時代沒兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC今天還宣布，將針對旗下主持人使用社群媒體的方式進行檢討，包括新聞與時事節目之外的特約主持人。

消息發布後，林納克在推特發文，感謝大家的支持。

他說：「近30年來，我一直在BBC播報體育節目，能與世界上最好、最公正的廣播公司合作，我感到無比自豪。」

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他也再度提到移民議題說：「分享最後一個想法：無論過去幾天（對我而言）多麼艱難，仍然無法與為躲避迫害或戰爭而逃離家園到遠方尋求庇護的移民相比。看到許多人對移民的困境表示同情，真是令人感到溫暖。」

BBC總裁戴維（Tim Davie）今天也透過聲明指出：「林納克是BBC重要的一分子。我期待他在即將到來的這個週末帶來我們的報導。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120313