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首頁 / 國際

日英義防長16日會談 聚焦新一代戰機研發計畫

2023/3/14 14:04
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本今天表示，英國和義大利國防首長本週將訪問日本，與日本防衛大臣濱田靖一會談，將聚焦新一代戰機研製計畫。

日本、英國與義大利去年12月宣布，要將英國主導的「未來空戰系統」（Future Combat Air System）、即「暴風」（Tempest）戰機計畫，與日本F-X戰機計畫合併為「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program），目標是在2035年以前研發出新一代戰機。

日本防衛省表示，濱田16日將主持一場與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）舉行的三方會議；濱田也將與英、義防長分別舉行雙邊會談。

3國將討論前述戰機計畫，這是日本自二戰以來，第一次與美國以外的國家進行重大工業防禦合作。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭的背景下，法國、德國及西班牙推進一項類似計畫，要廣泛集結歐洲力量來打造一款戰機加強安全，日本、英國和義大利的三邊夥伴關係也在去年成形。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120314

#濱田靖一
#日本
#英國
濱田靖一
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