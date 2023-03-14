菲律賓海外勞工4子女遭同居人殺害 菲政府尋解方

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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓近日傳出一名海外勞工留在菲國的4名未成年子女遭同居人刺殺身亡。菲國移工部表示，將與社會福利及發展部商討，如何向並非由父母親自照顧的海外勞工子女提供協助。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，菲律賓海外勞工德拉潘尼亞（Virginia Dela Peña）11日從沙烏地阿拉伯返回八打雁省（Batangas），因為她的5名子女中，有3個女孩和一個男孩9日在菲律賓遭她的同居人刺殺身亡。

德拉潘尼亞遭殺害的子女分別是14歲、12歲、9歲和5歲。她的同居人犯案後也自殺。

警方報告顯示，德拉潘尼亞在國外工作時，子女由同居人照顧。4名孩童在犯案現場倒在血泊中，嫌犯則倒在地上，胸前插著一把菜刀，5人都不治身亡。

報告中說，嫌犯用血留給德拉潘尼亞的訊息，請求她原諒。調查人員研判，嫌犯因「嫉妒」而產生殺機。

報導指出，這起案件並非首例。兩名年齡分別是15歲和11歲的女孩去年11月在南納卯省（Davao del Sur）遭母親的男友性侵後殺害，她們的母親當時在中東工作，嫌犯後來被捕。

菲律賓移工部長奧普萊（Susan Ople）今天說，針對海外勞工子女照護問題，移工部與社會福利及發展部（DSWD）將商討如何制定政策和計畫來提供協助。(編輯：韋樞)1120314

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