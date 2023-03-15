天還沒亮就出門 印尼學校要求學生5時30分到校

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印尼東努沙登加拉省省會古邦進行的試辦計畫，要10所中學的12年級生每天凌晨5時30分就到校上課。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社印尼古邦15日綜合外電報導）在印尼遠東地區的一座城市裡，每天凌晨天還未亮之際，都能看到昏昏欲睡的青少年如同行屍走肉般穿越街道，心不甘情不願地走去學校。

這可不是什麼庸俗科幻片的場景，而是一項具爭議性的實驗，要讓睡眠不足的青少年更早展開新的一天。

法新社報導，這項在東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）省會古邦（Kupang）進行的試辦計畫，要10所中學的12年級生每天凌晨5時30分就到校上課。

當局表示，這項上個月由省長萊斯科達（Viktor Laiskodat）宣布的計畫，意在強化學童的紀律。

不過根據學童父母的說法，這些孩子回到家的時候已經「筋疲力盡」。印尼學校通常在早上7時到8時間開始上課。

穿著制服的青少年現在必須走在黑暗的街道上，或是等候計程摩托車來準時到校上課。

家有16歲孩子的母親阿塔（Rambu Ata）告訴法新社：「這實在極為艱難，他們現在必須在外面一片漆黑的情況下走出家門，我無法接受…在黑暗寂靜的情況下，他們的人身安全無法獲得保障。」

阿塔的女兒尤莉卡（Eureka）現在凌晨4時就必須起床準備，然後搭摩托車上學。

阿塔說：「現在她每天回到家都精疲力竭、立刻入睡，因為她很睏。」

至少有一名學者認同阿塔的說法。

努沙山達納大學（Nusa Cendana University）教育專家羅勃（Marsel Robot）告訴法新社：「這與改善教育品質的努力沒有關連。」

羅勃說，長程來看，睡眠不足可能會危害學生的健康，並導致行為出現變化。

「他們只睡幾個小時，這會對他們的健康構成嚴重風險。這也會讓他們帶來壓力，他們會透過行為表現來宣洩壓力。」

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）2014年發表的研究建議，中學生開始上課時間應該訂在上午8時30分以後，好讓學生能睡飽。

儘管這項實驗招致批評，政府仍持續推行，實施範圍甚至擴大到當地教育機關，這些機關的公務員現在也必須在上午5時30分開始上班。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1120315