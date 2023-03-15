美國40位參議員連署 籲政府堅定回應北京打壓港人

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國100位聯邦參議員中的40位今天共同提出一項決議，敦促美國政府堅定回應中國打壓香港異議的任何企圖，包含運用制裁和其他工具。

路透社在決議公布前目睹這項獲得40位兩黨議員支持提案的內容。當前美國國會正在敦促總統拜登（Joe Biden）的政府在多項議題上，採取更強硬的路線來應對崛起的中國。

這項決議不具約束力，但意在強烈表達美國國會正密切關注中國境內情勢，且將予以回應。

中國2020年對香港實施國家安全法，若涉及顛覆國家政權等行徑，可處終身監禁。

一些西方政府批評此法是箝制異議的工具。中國和香港政府則稱，在經歷2019年延續許久的反送中抗議後，此法已恢復香港的穩定。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）在聲明裡表示：「這項決議呼籲釋放遭到誤控的所有被告，並鼓勵美國政府與民主夥伴運用一切可用工具，來對北京和香港政府究責。」

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民主黨籍的參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）在聲明中指出：「我期待，在我們持續努力加強美國各方面對中政策的同時，這項跨黨派決議能迅速通過。」

決議內容包括譴責「港區國安法」，以及支持香港人「為行使基本權利和自由而奮鬥」，同時譴責對香港蘋果日報創辦人黎智英強加「不實且有政治動機的指控」並關押他等。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120315