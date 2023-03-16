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關切台海情勢 歐盟官員：盼在南海增加海軍訪問

2023/3/16 01:51
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（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）印太地區特使提伯斯今天表示，歐盟希望在南海增加海軍訪問，可能參與聯合軍事訓練演習，促進航行自由以及對國際法的尊重。此外，他也對台海情勢表達關切。

美聯社報導，在中國與鄰國因為爭議南海水域而緊張升溫之際，提伯斯（Richard Tibbels）指出，歐盟已準備提供衛星監視，幫助菲律賓等國家因應自然災害，並且保護它們的利益。

提伯斯在菲律賓首都馬尼拉告訴美聯社：「我們確實希望確保航行及飛越自由持續下去，並且確保國際貿易體系不受該區域緊張情勢升高影響。」

記者問及，歐盟將準備採取何種措施幫助維護南海移動自由及國際法，包括1982年聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），提伯斯回應說：「我們將試圖加強我們海軍的存在。」

此外，提伯斯也對中國與台灣的緊張關係表達關切。他指稱，歐盟持續提出警告，如果台灣海峽情勢失控，全球貿易體系將大規模中斷。

提伯斯提及：「我們正與志同道合夥伴商議。我們希望做好準備。我們希望弄清楚，在緊張情勢下將需要做些什麼，這是一項進行中的幕後工作。」

他還說：「而我認為，如果發生不幸的事態發展，顯然可以指望志同道合夥伴做出強有力回應。」（譯者：陳正健）1120316

#提伯斯
#歐盟
#南海
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