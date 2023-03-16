美無人機遭俄攔截墜黑海 兩國防長通話

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（中央社華盛頓/莫斯科15日綜合外電報導）美軍一架無人機昨天在黑海遭俄國戰機攔截而墜毀，美、俄國防部長今天通話。美方表明飛機會繼續在國際法所允許之處飛航；俄方稱會「按比例」應對美方「挑釁」。

法新社報導，華府方面稱俄軍一架蘇愷-27（Su-27）戰機將美軍的MQ-9無人機撞落黑海，莫斯科方面否認責任在俄方，指控是美方在相關區域內執行具有敵意的飛行所致。

五角大廈發布聲明表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）通話時「提及這起俄國空軍在黑海國際空域的不專業、危險且魯莽行徑」。

奧斯汀強調「美方會繼續在國際法所允許的所有地方飛航及執行任務」。

奧斯汀另在記者會指出，俄方有義務以安全與專業的態度操作軍機，也說與俄國保持溝通很重要。俄烏戰爭爆發超過1年，期間美俄國防官員間極少接觸。

俄方證實兩國防長通話，稱通話是應美方所請。蕭依古告訴奧斯汀，這次意外源於美方為對付俄國而增加情蒐。這也是俄國總統蒲亭去年2月底揮師入侵烏克蘭後，美俄間發生第一起這類事件。

俄國國防部發布的聲明指出，蕭依古告訴奧斯汀「頻繁執行有損俄國利益的情蒐、不遵守俄方宣告的限飛區規定」，導致這次事件發生。

俄國國防部還警告，他們會「按比例」應對日後美方一切「挑釁」。

俄國國防部說：「美國戰略無人機飛到克里米亞外海，本質就是挑釁，造就黑海地區情勢升溫。俄方無意讓事情演變至此，但會繼續按比例應對一切尋釁。」

除雙方防長通話外，俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）通話。（譯者：陳亦偉）1120316