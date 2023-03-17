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北韓：16日試射火星-17飛彈 強硬回應美韓軍演

2023/3/17 10:16（3/17 10:35 更新）
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北韓中央通信社指出，北韓16日試射的是「火星-17」洲際彈道飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓中央通信社指出，北韓16日試射的是「火星-17」洲際彈道飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾17日綜合外電報導）官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天指出，北韓昨天試射的是其最大型的「火星-17」（Hwasong-17）洲際彈道飛彈（ICBM），目的是「強硬回應」正在進行的美韓聯合軍事演習。

綜合路透社與法新社報導，北韓中央通信社今天發布的照片顯示，北韓領導人金正恩和他的女兒一起觀看了飛彈發射過程，其中包括顯然是由裝在飛彈上的相機從太空拍攝的照片。

北韓中央通信社也說，由於南韓與美國進行「挑釁、侵略性」聯合軍事演習，這次試射是在向「蓄意加劇朝鮮半島緊張局勢的敵人發出更強烈警告」。

這次的飛彈試射是北韓自12日以來第3次的武力展示，正值南韓總統尹錫悅前往東京參加峰會。在北韓挑釁情形日益嚴重的情況下，尹錫悅此行希望加強韓日關係。

北韓中央通信社指出，這枚飛彈最高飛行高度約為6000公里，飛行距離約1000公里，然後準確地落在靠近朝鮮東海（日本海）的公海預定區域。

南韓政府表示這枚飛彈的發射軌跡是向上而不是向外，這通常是為了避免飛越鄰國。

面對來自北韓日益嚴重的軍事與核武威脅，南韓與美國加強了軍事防務合作。北韓最近幾個月進行了一系列愈來愈具有挑釁性的違禁武器試驗。

根據聯合國安理會決議，北韓不得利用彈道飛彈技術進行發射與核試驗。北韓這次的試射招致南韓、美國與日本政府的譴責。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120317

北韓領導人金正恩和他的女兒一起觀看飛彈發射過程。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓領導人金正恩和他的女兒一起觀看飛彈發射過程。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
#北韓
#南韓
#洲際彈道飛彈
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