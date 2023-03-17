OECD調高今年全球經濟成長預測 示警金融弱點

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天調升今年全球經濟成長預測至2.6%，因通貨膨脹情勢緩和及中國從COVID-19疫情解封。但OECD提醒經濟仍存在一些弱點，從近期美國銀行業動盪可見。

法新社報導，儘管OECD將今年全球經濟成長率預測由去年11月的預測值2.2%調高，但仍然不及去年的成長率3.2%。

OECD發布最新中期經濟展望報告，標題是「脆弱的復甦」。報告中說：「現在有更多正面跡象開始出現。企業與消費者的信心開始改善，糧食與能源價格回落，中國也全面重新開放。」但「展望的改善仍然脆弱」。

OECD表示：「風險某程度上已經變得較為平衡，但依舊偏向走下坡。」風險包括俄烏戰爭發展的不確定性、能源市場可能再度承受壓力，以及利率調升帶來的衝擊。

世界各國中央銀行已經連番升息，以平息數十年來最火熱的通貨膨脹。但金融市場擔憂，借貸成本節節攀高，恐怕會將各國經濟推落衰退。

OECD指出，「銀行業的一些部分已經開始出現貨幣政策緊縮帶來衝擊的跡象，例如在美國的地方銀行」。

「利率升高對經濟成長帶來的效應，可能比預期強烈，尤其當升息若暴露出潛在的金融弱點。」

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上週倒閉，便被認為與貨幣政策緊縮有關。該行因出售持有債券而虧損18億美元，引發連串效應致使財務崩潰。其債券虧損，正是由於利率升高造成債券價格重挫。（譯者：張正芊）1120317