北約擴大有望？ 土耳其終鬆口同意批准芬蘭加入

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電）芬蘭政府花了數月時間，今天終於讓土耳其總統艾爾段同意啟動批准芬蘭加入北約的程序。由於北約新成員入會必須獲得所有成員同意，芬蘭過了土耳其這關，仍要匈牙利點頭才能正式加入。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行記者會。艾爾段會中表示，在芬蘭採取具體措施兌現承諾後，土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序。

他說，土耳其將持續與瑞典就恐怖主義相關問題進行討論。瑞典能否成為北約成員，將直接取決於後續採取的措施。

艾爾段之所以仍不願對瑞典開綠燈，原因是瑞典拒絕引渡土耳其眼中的非法庫德族團體及與2016年政變有關的嫌疑人。另有分析認為，艾爾段遲遲不願對兩國會籍案點頭，多多少少有在選前藉由對外擺出強硬姿態催票的考量。

土耳其將於5月14日舉行選舉，當地通貨膨脹率居高不下，政府處理2月震災的速度也引發高漲民怨，艾爾段想必有場硬戰，而打擊庫德恐怖主義是土耳其關注的議題，出這張牌也能對反對派選民奏效。

「紐約時報」（The New York Times）指出，整體而言，艾爾段不按牌理出牌所引發的關注及影響力，很對土耳其選民的胃口。

如今芬蘭比瑞典早一步讓土耳其開綠燈，尼尼斯托表示，加入北約的過程「沒有瑞典就不會完整」，盼能在北約7月高峰會前見到這兩個國家加入。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）稱支持兩國申請加入北約，但匈牙利政府在這個議題上卻進度龜速。匈牙利國會預計下週對芬蘭及瑞典案進行投票，但似乎可能會再次延後。

歐洲聯盟（EU）去年表決是否對俄羅斯祭出制裁時，匈牙利即行使否決權以在其他議題上取得讓步，分析人士認為，奧班似乎也對北歐兩國加入北約案使出同樣招數。

1994年以來，芬蘭和瑞典即是北約的正式合作夥伴，並且自冷戰起持續參與北約任務。

芬蘭人口少於瑞典的550萬，但國防部門資金充足，旗下兵力28萬，預備役軍人人數則為87萬。近幾十年來，瑞典在國防上的支出減少，但已朝北約標準努力，也就是2026年國防支出佔經濟產出的2%。

瑞典軍事情報安全局（MUST）2月表示，烏克蘭戰爭爆發後，北歐國家和歐洲正面臨冷戰以來最嚴峻的安全威脅。瑞典軍事情報安全局負責人霍茵（Lena Hallin）說，俄羅斯軍隊目前對瑞典附近地區的影響能力有限，但能從俄烏戰爭中吸取教訓並強化軍事部署。（編輯：徐睿承）1120318