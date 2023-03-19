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土耳其埃及外交關係融冰 兩國總統傳將會晤

2023/3/19 12:29（3/19 12:43 更新）
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圖為土耳其總統艾爾段（前右）去年11月與埃及總統塞西（前左）一同出席世足開幕活動，並於媒體前同框握手。（路透社）
圖為土耳其總統艾爾段（前右）去年11月與埃及總統塞西（前左）一同出席世足開幕活動，並於媒體前同框握手。（路透社）
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（中央社開羅18日綜合外電報導）土耳其外交部長今天表示，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會晤，顯示兩國終將修補破裂了10年的外交關係。

法新社報導，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）出訪埃及，並在與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）舉行聯合記者會上表示，土耳其希望「恢復兩國最高層級的外交關係」。

蘇克里表示，「我們兩國的總統都有政治意願…尋求將兩國關係正常化」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對卡夫索格魯出訪埃及訪問一事表示歡迎，認為這是「朝地區進一步穩定和繁榮邁出重要一步」。

卡夫索格魯出訪埃及之前，蘇克里上個月先出訪了土耳其，以行動支持遭強震重創的土耳其。2月土國南部鄰近敘利亞邊界的地區發生強震，在土敘兩國奪走數以萬計的人命。

卡夫索格魯說：「未來我們有可能意見不合，但我們會盡一切努力，避免兩國關係再次決裂。」

埃及2013年推翻土耳其盟友、總統穆希（Mohamed Mursi）之後，與安卡拉當局的雙邊關係生變。

塞西隔年當選埃及總統。土耳其總統艾爾段當時曾表示，他「永遠不會」和「任何」像塞西這樣的人交談。

但去年11月，艾爾段和塞西在卡達握了手，塞西當時就預告了這是兩國關係新的開始，兩位領袖並在今年2月6日的強震過後通了電話。

卡夫索格魯今天表示，艾爾段和塞西的會晤將在5月14日總統大選在內的「土耳其幾場選舉」之後舉行。

土耳其與埃及的外交關係雖一度急凍，企業交流卻從未停止。在2022年，土耳其是埃及商品最大進口國，總額高達40億美元。

然而，分歧依舊存在。許多發聲批評政府的阿拉伯記者皆以土耳其當大本營，當中包括與「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）這個遭開羅當局宣布為非法組織關係緊密的埃及媒體。

埃及和土耳其在利比亞議題上看法也不同調。土耳其派遣軍事顧問支援的陣營，與埃及力挺的利國東部軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）陣營處於對立狀態。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120319

#土耳其
#埃及
#卡夫索格魯
卡夫索格魯
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塞西
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