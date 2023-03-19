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科索沃與塞爾維亞馬拉松談判 最終未能簽署協議

2023/3/19 15:44
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（中央社北馬其頓奧里德18日綜合外電報導）科索沃與塞爾維亞之間進行馬拉松式談判，儘管歐盟讚許談判取得進展，但兩宿敵之間長期尋求的里程碑協議，今晚最後仍未能拍板簽下。

近25年前，阿爾巴尼亞族激進分子和塞爾維亞軍隊之間掀起戰爭，後來在北大西洋公約組織（NATO）轟炸之下結束那場衝突，如今在歐盟穿梭外交下進行數月的調解後，科塞兩國才展開最新一輪意義重大的談判。

科索沃總理庫提（Albin Kurti）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在北馬其頓奧里德（Ohrid）舉行的峰會上，就歐盟上月在布魯塞爾峰會所揭櫫的11點計畫，進行將近12個小時的談判。

但談判結束時，雙方未能敲定一份彼此都可簽署的最終協議。

歐盟所支持的11點文件擬定了一個架構，規定雙方都不會訴諸暴力來解決爭端，也不會試圖阻撓對方加入歐盟或其他國際機構，這是科索沃的主要要求。

在這份文件之下，科索沃和塞爾維亞事實上承認彼此，相互接受對方的旅行證件、文憑、汽車牌照和海關印章。

塞爾維亞和科索沃的領導人都承認，在經歷20年充滿火藥味的衝突後，已感受到西方政府愈來愈強大的壓力，促使他們要達成協議。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120319

#歐盟
#科索沃
#塞爾維亞
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