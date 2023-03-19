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日相岸田擬邀莫迪參與G7峰會 強化參與南方世界

2023/3/19 17:46
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天晚間將啟程訪問印度，有意在3月20日舉行的領袖會談上，親邀印度總理莫迪（Narendra Modi）參加5月廣島G7峰會，希望強化對南方世界的參與。

日本讀賣新聞報導，岸田此行從今天起到22日止。日本身為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，將在5月舉行廣島峰會，而恢復因俄羅斯全面入侵烏克蘭被撼動的國際秩序，預料將成為主要議題，因此希望能和擔任20國集團（G20）輪值主席的莫迪確認合作。

印度以代表發展中國家及新興國家為主的南方世界（Global South）「盟主」自居，站在日本立場，也有意與印度合作，來強化對南方世界的參與。

廣島G7峰會預訂將舉行邀請非成員國的會議，日本政府也就邀請韓國總統尹錫悅進行最後協調。

除上述的莫迪及尹錫悅外，日本政府還計畫邀請代表中南美洲的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國的印尼總統佐科威（Joko Widodo）等人。

產經新聞報導，岸田今天晚間將搭乘政府專用機從東京羽田機場啟程，預計3月22日凌晨返回日本。

這是岸田繼2022年3月後再度訪印；至於岸田與莫迪兩人的領袖會談，則是繼莫迪2022年9月赴日參加已故首相安倍晉三國葬後再度舉行。

岸田在這次將舉行的會談中，面對中國在東海跟南海的行動及俄羅斯全面入侵烏克蘭，希望跟莫迪確認朝維持及強化基於法治的國際秩序進行合作。

岸田此行也將在智庫演講，並發布實現「自由且開放的印度太平洋」的新行動計畫，並在海洋安全保障領域提出提供南方世界的擴大支援對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120319

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