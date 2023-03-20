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澳洲又見大批魚群死亡 居民籲儘速清理

2023/3/20 17:18
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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲新南威爾斯省（New South Wales）大令河再度出現數十萬條死魚後，一個偏遠小鎮的居民呼籲當局迅速採取行動，展開清理工作。

路透社報導，環境部門表示，由於澳洲第二長河流大令河（Darling River）的氧氣含量過低，導致上週麥寧第鎮（Menindee）附近有大量魚類死亡，該鎮位於雪梨以西約1000公里。

早在2018年和2019年，同一地區也曾發生大批魚類暴斃事件，當時多達100萬條魚死於水流不暢、水質不佳和溫度遽變。

一名麥寧第鎮居民告訴澳洲廣播公司（ABC）：「除了雨水…我們的家庭用水100%依賴那條河流。」

「他們一看到狀況發生，就應該把設備拿出來。他們早就應該開始清理了。」

新南威爾斯省警局昨晚宣布，正在麥寧第鎮設立緊急行動中心，以協調處理腐爛的魚隻並供應乾淨的水。

雪梨大學（University of Sydney）教授貝克（Joy Becker）警告，需要很長的時間，這條河流的生態系統才能恢復。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120320

#澳洲
#貝克
#麥寧第鎮
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