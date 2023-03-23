英國會調查派對門 強生：捫心自問未對國會撒謊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國下議院特權委員會今天舉行一場調查聽證會，可能決定前英國首相強生（Boris Johnson）未來政治前途；強生會中否認為「派對門」一事向國會撒謊。

在英國下議院委員會舉行的聽證會中，前保守黨領袖強生手持聖經宣誓，「捫心自問，我沒對國會撒謊」。

他說：「那些說我們在疫情封鎖情況下開派對的人，根本不知道他們在說什麼。」他堅稱某些聚會應該被視為工作場所的會議。

下議院特權委員會主席哈曼（Harriet Harman）表示，聽證會觸及「我們民主的核心」，若國會議員遭內閣閣員蓄意誤導，「我們就無法做好工作」。

哈曼為反對黨工黨的資深成員，也是下議院任職時間最長的女性，因而被稱為「下議院之母」。特權委員會的其餘成員多數隸屬強生的保守黨。

強生的支持者稱這場聽證會形同「私設公堂」，哈曼駁斥說，下議院議員的行動僅是「為了國會利益」，而不是出於任何黨派之私。

強生支持者堅稱，強生去年被迫下台時，遭到保守黨同僚的背叛。英國明年可能舉行大選，這些支持者正為強生重返政壇而展開活動。

但民意調查顯示，強生對大部分選民而言，仍是無法接受的。首相蘇納克（Rishi Sunak）正試圖為保守黨療傷止痛之際，這場跨黨派委員會的聽證會可能重新揭開舊傷疤。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120323