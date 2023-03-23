化解貿易和移民問題爭端 拜登將前往加拿大訪問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登明天將前往加拿大訪問，以處理美加跨境移民和美國綠能科技補助等問題，這兩個北美鄰國關係向來平和，卻因上述問題出現緊張局面。

法新社報導，拜登明晚搭機前往加拿大首都渥太華（Ottawa）後，將於24日赴加拿大國會演說並與總理杜魯道（Justin Trudeau）會談。

拜登前往加拿大訪問前，雙方強調兩國經濟與國防結構的緊密結合。

加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）告訴加拿大廣播公司（CBC）：「我認為這將是此次訪問的主題，即讓我們變得更強、更好。」

拜登「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）造成美加間關係緊張。一般預期，拜登這次訪加若有進展，也僅是溫和進展。「降低通膨法案」是一項大規模計畫以補助並促進美國電動車和其他潔淨能源產品發展。

一名加拿大高階官員接受記者訪問時表示：「我們正就這些事尋求更多包容性。」

另一個擴大的癥結點，是非法移民穿越美國紐約州邊界的「羅克森路」（Roxham Road）進入加拿大。

以移民自墨西哥邊界非法進入美國南部來看，雖然進入加拿大的移民人數少了許多，但在渥太華引發的政治緊張局面與華盛頓的移民糾紛相呼應。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們將討論移民問題。」「在這個半球移動的人口自比二戰以來的人口還多，這種情形對我們兩國都造成影響。」

加拿大促美國嚴格執行「安全第三國協議」（Safe Third Country Agreement, STCA），意即強迫尋求庇護者在進入的第一個安全國家提出難民申請，這種情况下，將會是美國。

加拿大反對黨保守黨（Conservative Party）領袖博勵治（Pierre Poilievre）19日指控杜魯道，在貿易和移民問題上表現軟弱，表示「加拿大人被美國訛詐了」。

兩人會面將探討的第3個議題是安全。

美國政府一直施壓加拿大提高國防支出，加拿大2022年的國防經費僅占國內生產毛額（GDP）的1.33%，2026年預計將增至占1.59%，但仍遠低於北大西洋公約組織（NATO）要求的最低占GDP 2%。

柯比說，拜登與杜魯道將討論如何「透過北約與北美航太防衛司令部（NORAD）加強防禦」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120323