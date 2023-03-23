更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲總理政治豪賭推公投 籲將原住民入憲賦權

2023/3/23 16:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天強忍淚水透露政府希望舉行公投，以詢問是否將原居民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民明列憲法之中。

綜合法新社和路透社報導，艾班尼斯在電視轉播的記者招待會中聲帶哽咽地詢問：「如果不是現在，那麼應是何時？」他身旁站著幾位支持這項提案的原住民領袖。

澳洲正尋求賦予原住民更多的承認，他們已在澳洲居住了6萬年，但有122年歷史的憲法始終都未提到他們。

澳洲近2600萬人口中，原住民占3.2%，他們大多數的社會經濟指標都低於全國平均水準，而且自殺率和入獄率高得不成比例。

原住民被英國殖民統治者的無主地（terra nullius）信條邊緣化，他們直到1960年代才有投票權。所謂無主地即沒有人的土地。

澳洲可能在今年10月至12月期間舉行公投，艾班尼斯敦促澳洲民眾贊同修憲，以在國會中新設「原住民和托勒斯海峽島民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）諮詢委員會。

此委員會將就原住民有關事務，向國會提供不具約束力的建言。

政府將在下週向國會提案，希望在6月底之前獲國會通過。澳洲任何憲法修正案都需要全民公投。

衛報（Guardian）21日公布的民調顯示，民眾對公投的支持率下降了5%，但仍得到多數人的支持，其中59%受訪者表示贊成。

艾班尼斯為了公投做政治豪賭。澳洲自1901年獨立以來，在19次公投中提出了44項修憲提案，但只有8項獲得通過。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1120323

#澳洲
#艾班尼斯
#國會
艾班尼斯
澳洲總理將訪斐濟 說明不違反禁核擴散承諾澳洲總理印度行 同意強化防衛與經貿合作
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族