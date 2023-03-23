澳洲總理政治豪賭推公投 籲將原住民入憲賦權

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天強忍淚水透露政府希望舉行公投，以詢問是否將原居民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民明列憲法之中。

綜合法新社和路透社報導，艾班尼斯在電視轉播的記者招待會中聲帶哽咽地詢問：「如果不是現在，那麼應是何時？」他身旁站著幾位支持這項提案的原住民領袖。

澳洲正尋求賦予原住民更多的承認，他們已在澳洲居住了6萬年，但有122年歷史的憲法始終都未提到他們。

澳洲近2600萬人口中，原住民占3.2%，他們大多數的社會經濟指標都低於全國平均水準，而且自殺率和入獄率高得不成比例。

原住民被英國殖民統治者的無主地（terra nullius）信條邊緣化，他們直到1960年代才有投票權。所謂無主地即沒有人的土地。

澳洲可能在今年10月至12月期間舉行公投，艾班尼斯敦促澳洲民眾贊同修憲，以在國會中新設「原住民和托勒斯海峽島民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）諮詢委員會。

此委員會將就原住民有關事務，向國會提供不具約束力的建言。

政府將在下週向國會提案，希望在6月底之前獲國會通過。澳洲任何憲法修正案都需要全民公投。

衛報（Guardian）21日公布的民調顯示，民眾對公投的支持率下降了5%，但仍得到多數人的支持，其中59%受訪者表示贊成。

艾班尼斯為了公投做政治豪賭。澳洲自1901年獨立以來，在19次公投中提出了44項修憲提案，但只有8項獲得通過。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1120323