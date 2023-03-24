土耳其國會委員會批准法案 芬蘭朝加入北約邁進

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（中央社安卡拉/赫爾辛基23日綜合外電報導）土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）報導，土耳其國會外交事務委員會通過一項批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的法案，使芬蘭朝加入北約邁出實質一步。

路透社報導，預料土耳其國會將在4月中旬休會前在全會通過這項法案。土耳其將於5月14日改選國會和總統。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）上週造訪土耳其期間，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，國會將批准芬蘭加入北約。

尼尼斯托今天也在一場儀式上，簽署讓芬蘭加入北約的法案。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典申請加入北約，而新成員必須獲得現有30個北約成員國的國會批准。目前只剩匈牙利和土耳其尚未批准芬蘭加入，而兩國都示意會儘速通過。

但瑞典的申請案遭艾爾段拖延，土耳其方面認為，瑞典打擊土耳其眼中恐怖分子的力道還不夠。（譯者：楊昭彥）1120324