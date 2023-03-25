美國賓州巧克力工廠爆炸夷為平地 2死9失蹤[影]

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影片來源：CBS New York

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）當地媒體報導，美國賓夕法尼亞州一家巧克力工廠發生爆炸，造成2人死亡，仍有9人失蹤。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、當地電視台WFMZ報導，美國賓州西雷汀市（West Reading）RM帕爾默公司（RM Palmer Company）的巧克力工廠在當地時間24日下午5時前發生爆炸。

賓州緊急事故管理局告訴WFMZ，除了死者與失蹤者之外，另有6名傷者被送往醫療機構救治。

西雷汀市長卡格（Samantha Kaag）在電視記者會上表示：「不幸的是，工廠幾乎被夷為平地，他們從建築物中能夠搶救的沒有太多。」

她說：「在爆炸工廠前方的教堂和公寓，因為爆炸衝擊力道太大，建築物向前移動了4英尺。」

電視台轉播畫面可看到，爆炸後從瓦礫堆中竄起火勢，消防人員展開搶救。

當局指出，爆炸的具體原因仍在調查中。

根據公司官網，RM帕爾默公司創立於1948年，專門生產季節性巧克力產品，像是情人節的心型巧克力，以及復活節兔子造型巧克力等。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1120325