更多編輯台推薦新聞：
確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

掉進M&M賓州工廠巧克力槽 兩人獲救

2022/6/10 14:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈立斯堡9日綜合外電報導）官員表示，今天在賓夕法尼亞州瑪氏公司的M&M工廠，有兩人掉進裝滿巧克力漿的加工槽，但隨後獲救。

蘭卡斯特郡緊急勤務調度中心（Lancaster County 911 Dispatch）助理主管荀伯格（Nick Schoenberger）告訴美國有線電視新聞網（CNN），兩名出意外的人都被送到醫院。

荀伯格說：「其中一人由救護車運送，另一人則用直升機。」

他們傷勢的如何，目前並不清楚。

今天稍早，蘭卡斯特郡緊急勤務調度中心負責通訊的主管沃爾夫（Brad Wolfe）告訴CNN說：「消防員無法將那兩人直接從巧克力槽拉出，他們必須在巧克力槽側面切出一個洞，才把他們弄出來。」

沃爾夫表示，那兩人為什麼會掉進巧克力槽，目前不得而知。

根據沃爾夫所言，目前尚未收到有人受傷的通報。

瑪氏箭牌（Mars Wrigley）一名發言人告訴CNN說：「我們正積極處理這個狀況，我們首要之務是給予現場的緊急救難團隊協助。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110610

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族