掉進M&M賓州工廠巧克力槽 兩人獲救

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（中央社哈立斯堡9日綜合外電報導）官員表示，今天在賓夕法尼亞州瑪氏公司的M&M工廠，有兩人掉進裝滿巧克力漿的加工槽，但隨後獲救。

蘭卡斯特郡緊急勤務調度中心（Lancaster County 911 Dispatch）助理主管荀伯格（Nick Schoenberger）告訴美國有線電視新聞網（CNN），兩名出意外的人都被送到醫院。

荀伯格說：「其中一人由救護車運送，另一人則用直升機。」

他們傷勢的如何，目前並不清楚。

今天稍早，蘭卡斯特郡緊急勤務調度中心負責通訊的主管沃爾夫（Brad Wolfe）告訴CNN說：「消防員無法將那兩人直接從巧克力槽拉出，他們必須在巧克力槽側面切出一個洞，才把他們弄出來。」

沃爾夫表示，那兩人為什麼會掉進巧克力槽，目前不得而知。

根據沃爾夫所言，目前尚未收到有人受傷的通報。

瑪氏箭牌（Mars Wrigley）一名發言人告訴CNN說：「我們正積極處理這個狀況，我們首要之務是給予現場的緊急救難團隊協助。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110610