為搭載戰斧飛彈 日本擬2027年度前改裝8艘神盾艦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府相關人士透露，有關將採購的美製戰斧巡弋飛彈，已知日本政府有意在2027年度前完成海上自衛隊8艘神盾艦改裝作業，讓這些配備神盾戰鬥系統的艦艇具備搭載戰斧能力。

日本共同社報導，日本政府考量維持可破壞他國飛彈基地等設施的反擊能力（敵基地攻擊能力），希望盡可能增加長程飛彈部署地點；不過，如此一來，日本神盾艦基地恐怕也有變成對手國攻擊目標之虞。

相關人士透露，日本政府將採購的戰斧巡弋飛彈是最新型的Block 5，最大射程約1600公里。日本政府已表明將在2023年度預算案編列2113億日圓（約新台幣484億5992萬元），預計採購400枚。

日本政府目前預想從2026年度起正式部署到部隊，但也在考量與美協商能否提前部署。

日本神盾艦目前在橫須賀基地（神奈川縣）及舞鶴基地（京都府）各部署2艘、佐世保基地（長崎縣）部署4艘，為了讓這些神盾艦可發射戰斧飛彈，預計在2024年度預算案中編列「艦載垂直發射系統」（VLS）相關改裝經費。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120326