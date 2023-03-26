美眾議員肯納市民大會談訪台收穫 重視台灣聲音

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（中央社記者張欣瑜舊金山25日專電）美國聯邦眾議員肯納今天在加州選區的市民大會談到赴台訪問收穫，表示觀察到台灣對提升自我防衛和維持台海和平現狀的重視，美國要在確保區域穩定的狀況下與台灣深化經濟合作。

在加州古柏迪諾（Cupertino）的市民大會上，美國民主黨籍聯邦眾議院議員肯納（Ro Khanna）接受現場與會人士提問，提及矽谷銀行倒閉、社群媒體管制、氣候變遷等多項近來備受關注的議題，也談到上個月的台灣行。

肯納是眾院中國事務特別委員會成員，上個月剛率領跨黨派訪問團訪台，期間晉見總統蔡英文、在野黨人士，並與台積電創辦人張忠謀會面。

談到訪台心得，肯納表示他理解到台灣想要強化自我防衛的能力，同時也希望維持區域和平穩定，他說希望更多人到當地去瞭解台灣複雜的歷史。

肯納強調，美國要重視台灣民眾的聲音和想法，確保在不刺激區域緊張局勢的狀況下與台灣深化經貿關係。

肯納也提到此行有機會見到張忠謀並對他從矽谷出發、回台發展半導體的故事印象深刻，同時指出美國發展半導體製造的重要性。

回應選區青少年對TikTok監管的疑慮，肯納說他支持美國總統拜登（Joe Biden）要求TikTok母公司出售的想法，必須確保美國用戶的數據安全，讓其他國家無法藉由操控數據推銷或不推銷特定影片，例如在中國，維吾爾族人權就因此受到侵犯。

肯納的立場是讓美國公司經營TikTok，並強化對所有社群媒體公司的監管。

今日市民大會原本預計進行1個小時，民眾提問踴躍因此延後結束時間，肯納也在婦女月尾聲，表揚包括台裔古柏迪諾市長魏虹在內的5位女性，肯定她們對美國社會的貢獻。（編輯：高照芬）1120326