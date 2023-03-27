俄為海神核魚雷潛艦打造基礎設施 2024年初竣工

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯計劃於2024年初完成太平洋沿岸基礎設施，用以作為可攜帶「海神超級魚雷」（Poseidon）核子潛艦的基地。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）4年前揭示一種本身具核動力的全新戰略核武後，今年1月宣布已生產出第一批海神超級魚雷。

海神超級魚雷的公開資料中已獲證實的細節很少，但它本質上是魚雷與無人機的結合體，並能從核子潛艦上發射。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）指出，海神超級魚雷是一種「洲際核動力核彈頭自主魚雷」，本身擁有核動力，蒲亭於2018年首次宣布，他當時預測海神將是一種全新類型的核武。

據塔斯社（TASS）報導，正在開發的海神超級魚雷，將部署在貝爾哥羅德號（Belgorod）與哈巴羅夫斯克號（Khabarovsk）核子潛艦上。

塔斯社引用一位不具名國防消息人士的話說：「在堪察加（Kamchatka）半島建造沿海基礎設施，以作為兩艘特別潛艦的基地，計劃於明年初完成建設。」

俄羅斯太平洋艦隊的核子彈道飛彈潛艦基地，位於俄羅斯遠東地區堪察加半島的東南沿海。

太平洋和鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）構成了堪察加半島的東西海岸線。

消息人士告訴官方的塔斯社，太平洋艦隊潛艦部隊將組建一個新單位，其中不僅包括貝爾哥羅德號和哈巴羅夫斯克號，還包括其它潛艦。

俄羅斯對核基地進行重大升級之際，美中兩國圍繞西太平洋爭奪影響力的緊張局勢正不斷升溫。（譯者：屈享平/ 核稿：楊昭彥）1120327