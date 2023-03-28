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Google母公司請法院駁回司法部反壟斷訴訟

2023/3/28 14:17
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）Google母公司 Alphabet今天籲請美國聯邦法官，駁回司法部宣稱Google非法濫用線上廣告主導地位的訴訟案。

路透社報導，美國政府1月與8個州共同提出廣告技術訴訟，認為應強制Google出售廣告管理員套件。Google否認不法。

Alphabet今晚遞狀請求法庭駁回針對Google的反壟斷訴訟，Alphabet在書狀中說：「3年多來調查Google廣告技術業務的美國政府，已經收到Google提供的超過200萬份文件，並收集30多份Google證人的證詞，但仍無法找出證據來支持他們所謂的Google壟斷行為損害。」

Alphabet主張該案應被駁回，因為政府錯誤定義線上廣告市場，也不當排除臉書（Facebook）等強大的競爭對手。Alphabet還表示，政府估計Google廣告有「超過50%」的市占率，也低於主宰市場所需的70%。

Alphabet還表示，政府錯誤認定Google 10多年前收購 DoubleClick 和 AdMeld有害競爭。當時這兩筆交易都取得了反壟斷單位批准。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120328

#Google
#Alphabet
#司法部
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