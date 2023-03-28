穆斯林尤沙夫勝選 將成蘇格蘭最年輕首席大臣

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37歲的尤沙夫當選蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁，他將成為蘇格蘭最年輕的首席大臣，也是蘇格蘭首位少數族裔領袖。（路透社）

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（中央社愛丁堡27日綜合外電報導）37歲的尤沙夫今天當選蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁，他將成為蘇格蘭最年輕的首席大臣，也是蘇格蘭首位少數族裔領袖，肩負施特金長期在任後搖搖欲墜的獨立運動使命。

路透社報導，尤沙夫（Humza Yousaf）將接替施特金（Nicola Sturgeon）擔任執政蘇格蘭民族黨黨魁，待蘇格蘭議會表決批准後，就將接任這個半自治政府的領袖。

尤沙夫將於29日宣誓就任首席大臣，成為蘇格蘭政府第1位來自少數族裔的領袖、首位領導英國主要政黨的穆斯林，37歲的他也將成為蘇格蘭最年輕的領袖。

在施特金內閣擔任衛生大臣的尤沙夫，是以些微差距擊敗蘇格蘭財政大臣福布斯（Kate Forbes），成為蘇格蘭民族黨黨魁。

尤沙夫表示，他將著重解決生活成本危機，結束黨內分裂，並矢言延續蘇格蘭民族黨追求蘇獨的核心政策。選舉結果公布後，尤沙夫在愛丁堡發表演說表示：「蘇格蘭人民現在比過去任何時候都更需要獨立，我們將成為實現獨立的世代。」

2014年蘇格蘭民族黨推動的獨立公投敗北後，施特金持續奉行蘇獨這一政策。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人表示，蘇納克期待與尤沙夫合作，但蘇納克排除再次批准舉辦獨立公投。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120328