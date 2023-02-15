蘇格蘭獨立問題未解壓力日增 首席大臣施特金請辭

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（中央社愛丁堡15日綜合外電報導）蘇格蘭首席大臣施特金在領導蘇格蘭自治政府8年多後，今天突然宣布辭職，驚人之舉震撼倫敦和愛丁堡政壇。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）領導人 施特金 施特金小檔案 出生：1970年7月19日





經歷：英國蘇格蘭民族黨黨魁





2014年蘇格蘭獨立公投失敗，施特金接替薩孟德（Aelx Salmond）成為新黨魁，不僅成為蘇格蘭民族黨第一位女黨魁，同時也是史上首位女性蘇格蘭首席大臣。





施特金2022年6月推動於2023年10月舉辦第2次蘇格蘭獨立公投，2022年11月遭英國最高法院裁定，蘇格蘭政府不可以未得到英國國會批准就片面舉辦第2次獨立公投。 看更多 關閉 （Nicola Sturgeon）執政近9年期間推動蘇格蘭獨立和反對英國脫歐。她今天表示，「我腦海和心裡」都知道，現在是辭職的正確時機。

52歲的施特金在獨立策略上和跨性別權利上面臨越來越大壓力，因而辭去蘇格蘭領導人和蘇格蘭議會最大黨SNP黨魁職位。

她證實，在SNP選出新領導人之前，將繼續擔任首席大臣。

施特金在倉促安排的記者會中說：「這個決定出自更深層和更長期評估。」她堅稱，辭職「不是對短期壓力的反應」。

「我知道這可能看起來突然，但我幾個星期以來一直在糾結，儘管程度時強時弱。」

施特金2014年掌權時成為首位領導蘇格蘭的女性，她誓言繼續推動蘇格蘭獨立。

她推動舉行第2次蘇格蘭獨立公投。在她領導下，SNP在選舉中取得前所未見的勝利。

施特金於2014年獨立公投後成為SNP黨魁，當時反對脫離英國的蘇格蘭人比贊成的多超過10個百分點。她一直堅決地推動再次公投。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120215