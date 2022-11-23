英國最高法院：蘇格蘭不得片面推動再辦獨立公投

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國最高法院今天裁定，蘇格蘭政府不可以沒有得到英國國會批准，就於明年片面舉辦第2次獨立公投，這使得蘇格蘭脫英派民族主義人士受到打擊。

路透社報導，英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）指出：「蘇格蘭議會（Scottish Parliament）沒有立法就蘇格蘭獨立進行公民投票的權力。」

法新社報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在愛丁堡（Edinburgh）的政府希望明年10月舉辦公投，題目是：「蘇格蘭是否該成為一個獨立國家？」

英國政府監督全國憲法事務，已經多次拒絕給予愛丁堡舉行公投的權力。

2014年舉行的上次公投有55%的蘇格蘭人反對獨立，英國政府認為這項結果已為一個世代就此問題作出決定。

但是施特金和執政的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）認為，尤其在將英國脫離歐洲聯盟納入考量時，再度進行獨立公投取得「無可爭辯的授權」。

大部分蘇格蘭選民反對英國脫歐。支持獨立派議員則在上一次蘇格蘭議會選舉中首次過半。

施特金今年稍早宣布，她有意於2023年10月19日就獨立問題進行諮詢性投票，但是投票必須合法而且得到國際承認。

英國政府已經表示，不會允許進行另一次公投，強調那是一個世代只進行一次的事情。

蘇格蘭政府因而提請英國最高法院裁決，能否通過立法為不經英國國會批准舉辦諮詢性質的第2次獨立公投舖路。英國最高院今天就此予以駁回。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111123