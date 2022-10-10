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蘇格蘭首席大臣：有信心明年能辦第2次獨立公投

2022/10/10 08:52
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天表示，她有信心明年10月能夠舉行第2次蘇格蘭獨立公投。

路透社報導，英國最高法院預定11日就蘇格蘭能否未經英國首相特拉斯（Liz Truss）及政府批准就舉行獨立公投一事舉行聽證會。

2014年在英國政府批准的公投中，蘇格蘭人以55%反對與45%贊成的結果，宣告獨立失敗。然而，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）認為，兩年後英國脫離歐洲聯盟公投改變了整個局勢。

施特金認為，由於選民去年在蘇格蘭議會選舉中支持獨派政黨，因此他們得到民意授權，可提出一項於2023年10月19日舉行獨立公投的法案。

施特金接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到她是否有信心這會發生，她回答說：「是的，我相信這會發生。」

施特金說：「讓我們拭目以待，看看法庭怎麼說。我相信蘇格蘭會獨立。」

施特金曾表示，若在最高法院失利，意味著蘇格蘭民族黨將在2024年舉行的下屆英國大選廝殺。施特金表示，這是「最後的手段」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111010

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