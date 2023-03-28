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大幅裁員後 臉書母公司Meta擬削減部分員工紅利

2023/3/28 16:43
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（中央社紐約28日綜合外電報導）華爾街日報報導，社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc擬削減部分員工紅利，並提高員工績效考核頻率，這些措施皆為公司重整計畫的一部分。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述Meta內部備忘錄報導，臉書將評鑑員工績效，而在2023年底考核中拿到「表現達到多數預期」評級的員工將拿到較先前縮水的紅利，以及2024年3月到期的限制型股票報酬（restricted stock award）。

報導引述備忘錄內容稱：「我們瞭解這是一大轉變，雖可能讓部分的人失望，卻有助我們持續聚焦維持高績效的文化。」

報導指出，Meta也將重新恢復每半年評估員工績效的作法。

Meta尚未就上述報導內容回應路透社的置評請求。

Meta本月14日宣布，今年的第二波裁員將裁減1萬名員工，這是公司重整計畫的一部分。此外Meta還將取消5000個職缺的聘僱計畫、終止次要計畫，並「扁平化」中間管理階層，以因應經濟走下坡。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120328

#華爾街日報
#路透社
#Meta
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