墨西哥邊境移民拘留中心大火 估數十人喪生

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墨西哥華雷斯城一座移民拘留中心27日發生火災，估計造成數十人死亡。圖為一名委內瑞拉移民看著救護車上受傷的丈夫。（路透社）

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（中央社墨西哥華雷斯城28日綜合外電報導）墨西哥媒體今天報導，緊鄰美國的墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）一座移民拘留中心昨夜發生火災，估計造成數十人死亡。

法新社記者目擊消防與救難人員將多具遺體停放在這處國家移民局（National Migration Institute）旗下設施的停車場，並以毯子覆蓋。

國家移民局新聞人員向法新社證實發生火災，但拒絕說明罹難人數。當地媒體引述的不具名消息人士則透露，估計有數十人喪生。

一名不願具名的救難人員指出，現場約有70名移民，多數是委內瑞拉人。

起火時間在午夜之前不久，當局為此出動消防人員和數十輛救護車。

許多試圖到美國尋求庇護的非法移民現正滯留在墨西哥的邊境城鎮，與德州艾爾帕索（El Paso）相鄰的華雷斯城就是其中一座。

國際移民組織（IOM）最近一份報告指出，自2014以來，約有7661名移民在前往美國途中死亡或失蹤。（譯者：楊昭彥）1120328