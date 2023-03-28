拜卡新折疊翼無人機性能強 擴大戰場指管距離

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）土耳其TB2無人機立下多項戰功，製造商拜卡科技將推出新一代TB3，不但可於航艦起降、使用折疊機翼下方的智慧型武器發動攻勢，其超視距通訊能力也將大幅延伸整體戰場的指管通信距離。

拜卡科技（Baykar Technology）2020年宣布將開發Bayraktar TB3無人機（下稱TB3）後，首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）昨天首次於推特公開TB3於生產線上的照片。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，TB3屬於海軍無人機，將以土耳其首艘本土兩棲攻擊艦安納杜魯號（TCG Anadolu）為基地。國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，TB3將是全球第一款能夠從短跑道航空母艦起降、具可折疊機翼的武裝無人機。

專家表示，TB2於敘利亞、利比亞、亞塞拜然和亞美尼亞邊界及烏克蘭的衝突中取得重大戰果，這些作戰經驗將使TB3受益。美國新聞網站「財經內幕」（Business Insider）曾報導，TB2無人機讓烏軍得以執行精準打擊，瞄準俄羅斯脆弱據點發動攻勢，也被用來摧毀戰車、榴彈砲、步兵戰車等軍備。

英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）去年10月也說，無人機足以扭轉現代戰場上的情勢。

歐亞時報指出，性能比TB2更佳的TB3可以在海外執行武裝任務，其超視距通訊能力（beyond-line-of-sight）將大幅延伸整體戰場指管通信距離，未來除了部署於船艦外，也將用於出口。

TB3能使用機翼下方的智慧型武器發動攻擊，及執行情報、偵察和監視任務。TB2則無法自船艦及航艦起降。不過，TB3仍需接受更多的測試，海戰方面更是如此。

TB3機型比TB2大，長8.3公尺、高2.6公尺、翼展14公尺。TB2長6.5公尺、高2.2公尺、翼展12公尺。

不僅如此，TB3載重能力達280公斤，明顯高於TB2的150公斤。TB3的最大起飛重量為1450公斤，幾乎是TB2 700公斤的兩倍。TB2的最高航速為70至120節，而TB3則為125至160 。

TB2續航能力則優於TB3，可達27小時，TB3則為24小時。TB3將在4月27日開跑的航空展Teknofest展出，並於今年完成飛行測試。（編輯：黃自強）1120328