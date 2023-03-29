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英軍情五處提升北愛爾蘭恐怖威脅等級 攻擊可能性高

2023/3/29 14:02（3/29 16:29 更新）
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圖為北愛爾蘭警察2021年1月1日在拉恩港附近巡邏。（路透社）
圖為北愛爾蘭警察2021年1月1日在拉恩港附近巡邏。（路透社）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國反情報及國家安全部門「軍情五處」（MI5）將北愛爾蘭的恐怖主義威脅等級，從「明確」（substantial）升高到「嚴重」（severe），表示攻擊極有可能發生。

由於政治理念不同的共和主義活動增加，包括最近發生的一起槍擊高階警官事件後，軍情五處（MI5）基於情報蒐集做出這樣的調整。

去年3月，北愛恐怖威脅等級調降，是12年來首見，但如今卻再度升級。

這個消息由北愛事務大臣希頓-哈里斯（Chris Heaton-Harris）宣布。

據信，MI5每6個月會審查一次威脅等級。英國其他地區的恐怖主義威脅維持明確，這意味攻擊很有可能發生。

希頓-哈里斯在給國會議員的書面聲明中指出：「民眾應該保持警覺，但不必驚慌，並持續向北愛爾蘭警務處（Police Service of Northern Ireland, PSNI）通報任何感到有疑慮的事。」

北愛爾蘭警務處副處長韓密爾頓（Mark Hamilton）表示，持不同政見的共和主義者專門攻擊警察，而不是一般民眾。

他說：「你們應該為警察憂心。」

韓密爾頓表示，威脅等級提高令人失望，但有信心威脅等級可及時降低。

北愛爾蘭恐怖主義威脅等級從2010年以來就持續發布，負責制訂的不是PSNI或政府，而是MI5。

13年來除了1年以外，威脅等級都處於「嚴重」狀態，因此今天的升級應該不會引起過度恐慌。

大多數的北愛爾蘭人，不會注意到日常安全方面出現任何差異。

美國總統拜登已接受邀請前往北愛爾蘭訪問，且預計很快就會成行。白宮表示，威脅等級提升，「對未來的旅行不會產生任何潛在的影響」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120329

#希頓-哈里斯
#韓密爾頓
#北愛爾蘭
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BBC：歐盟主席和英相會商 同意調整脫歐北愛協議
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