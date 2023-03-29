墨西哥移民羈留中心火災事故 已知至少40死28傷

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（中央社墨西哥華雷斯城28日綜合外電報導）墨西哥當局今天表示，鄰近美國邊界的華雷斯城一座移民羈留中心發生火災，至少造成40人死亡、28人受傷，並稱此事起因於移民不滿將被驅逐出境，才會縱火表示抗議。

法新社報導，華雷斯城（Ciudad Juarez）國家移民局（INM）的羈留中心昨天深夜發生這起火災事故，當局出動了消防隊員以及數十輛救護車救災。

據國家移民局指出，至少有40名移民喪生、28人受傷。這個羈留中心收容來自中美洲及南美洲共約68名成年男性。

墨西哥當局指出，死傷人員包括來自瓜地馬拉、宏都拉斯、委內瑞拉、薩爾瓦多、哥倫比亞和厄瓜多的人。

瓜地馬拉外交部長布卡羅（Mario Bucaro）告訴記者，該國共有28名公民罹難。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲對火災進行「徹底調查」。

火災發生以來，馬多納多（Abel Maldonado）一直拚命尋找他的兄弟，他懇求當局停止像對待動物般對待移民。

29歲的委內瑞拉建築工人馬多納多前往太平間之前不斷重複說著「我們不是狗」，並祈禱他的兄弟在這場大火中倖免於難。

他也要求位處邊境的華雷斯城當局給予「人道及公平」的待遇，並一次又一次重複這句話。11天前他和妻子、2名年幼的孩子以及他的兄弟，乘坐一列被稱為「野獸」的貨運列車抵達華雷斯城，這班列車暗中載運不少移民穿越墨西哥。

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馬多納多向羈留中心一名警衛表示：「這是我的家人，裡面不是狗。我們是移民，我們不是小偷或歹徒——完全不同。我們只是想工作，讓我們的家人過上更好的生活。」

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，據信是這些移民點燃了火用來示威，因為他們擔心自己會被驅逐出境。他向記者表示：「這些移民將墊子移到羈留中心出入口，然後點火以示抗議，而不顧慮這會引起可怕的悲劇。」（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120329