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緬甸翁山蘇姬政黨遭軍方解散 美英日澳嚴正關切

2023/3/30 09:44
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）緬甸前執政黨「全國民主聯盟」等40個政黨遭到軍政府下令解散，美國、英國、日本與澳洲今天表示嚴正關切，並呼籲緬甸採取更具包容性的政治進程，好讓緬甸重返民主。

路透社報導，緬甸軍政府昨天解散了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的全國民主聯盟（NLD）及其他39個政黨，理由是這些政黨未能在截止日期前登記參加一場目的在延長軍方控制政權的選舉。

日本外務省在聲明中說：「全國民主聯盟遭排除在政治進程之外，將讓緬甸更難改善局勢，我們對此深感關切。」

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者，美國「強烈譴責」緬甸當局廢除40個政黨的決定。

巴特爾說：「緬甸任何選舉，若無所有利益相關方的參與，都不會、也不能稱為自由或公平。」

英國外交部批評說，「全國民主聯盟」和其他政黨遭到解散，是對緬甸人民的「權利和自由的侵犯」。

英國外交部發言人說：「我們譴責緬甸軍政府出於政治動機的行為，以及他們使用愈來愈殘酷的伎倆來造成人心恐懼並鎮壓反對派。」

澳洲外交暨貿易部表示，嚴格的選舉登記規定，進一步窄化緬甸的政治空間，澳洲對此表示嚴正關切。

澳洲方面又說，所有利益相關方都應獲准參加國家政治進程，並警告說將相關政黨排除在外，可能會導致進一步的社會暴力和不穩定。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120330

#緬甸
#全國民主聯盟
#翁山蘇姬
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