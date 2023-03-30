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美欲砸逾210億守護全球民主 拜登描繪發展願景

2023/3/30 10:40
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登今天承諾提供近7億美元，以支持在全球推動民主計畫；儘管中國和俄羅斯日益武斷，若干國家也面臨民主倒退危機，拜登仍在會中勾勒民主進步的發展。

拜登邀請121位領袖參與第2屆民主峰會，他在這場大致以視訊方式進行的會議中，還宣布成立一個針對監控技術規則而由志同道合國家結成的聯盟。中國利用不斷精進的監控工具，讓每個人無所遁形。

拜登盛讚這場峰會正是讓「我們的世界走向更自由、更有尊嚴及更民主的轉折點」。

拜登說：「我認為這是我們這個時代所面臨的決定性挑戰，今天，我們可以自豪地說，世界上的民主國家正變得更加強大，而不是更脆弱。」

拜登說：「世界上的獨裁政權正在變弱，而不是變強。」

法新社報導，拜登的樂觀態度與瑞典哥特堡大學多元民主中心（V-Dem Institute）的最新年度報告形成鮮明對比。研究發現，過去35年取得的民主進步已被抹殺。

美國支持的研究組織自由之家（Freedom House）表示，去年全球民主環境雖然惡化，但也出現愈來愈多亮點。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在峰會中發表演說時警告，世界正在經歷一場「劇烈動盪」，民主價值觀正「受到攻擊」，並指出對媒體和人權捍衛者的攻擊和限制愈來愈多。

儘管如此，拜登表示全球民主仍有進展，包括安哥拉為建立獨立司法機構所做的努力，以及多明尼加和克羅埃西亞的反貪腐計畫；在國內，美國選民拒絕支持獲前總統川普力挺、拒絕承認2020年大選結果的政治人物。

拜登表示，「保持動力推進至關重要」，並宣布撥款6.9億美元（約新台幣211億元）用於促進海外民主。

美國也邀請台灣參加民主峰會，並賦予正在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭顯著地位。

儘管被批評專制，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及印度總理莫迪（Narendra Modi）仍受邀與會；執政20載的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及直言批評自由價值的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等領袖則被拒於門外。此外，孟加拉，新加坡和泰國等美國合作夥伴也未受邀出席本屆峰會。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120330

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