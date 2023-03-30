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中國連環批美 再指美國侵犯難移民人權

2023/3/30 14:21
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（中央社台北30日電）中國官方持續以報告或揭露「真相」的方式批判美國的民主與人權，今天發布的「美國侵犯難移民人權的事實真相」稱，美國是全球難民、移民危機的主要推手。

新華社今天發布「美國侵犯難移民人權的事實真相」。

這份最新報告的引言表示，美國對移民人權的侵犯比比皆是、從未間斷。近年來，美國政府更是製造了一樁又一樁針對赴美難民和移民的人道災難。本報告「用事實和數據證明美國在難移民問題上並非自詡的『民主燈塔』，而是充斥著謊言和雙標」。

今年以來，中國已連環發布批評美國報告，包括「美國濫施『長臂管轄』及其危害」報告、「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告、「2022年美國民主情況」等。

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中國國務院新聞辦本月28日發布「2022年美國侵犯人權報告」，29日外交部發布「美國在國內國際上實施任意拘押的事實真相」。

自2月中國偵查氣球在美國被發現並遭擊落後，中美關係近日仍未見突破。中國一方面持續發表報告批判美國向來引以為豪的自由民主價值，另一方面則未放棄與美溝通。中國外交部昨天證實，美國國務院亞太副助卿華自強日前在中國與外交部美大司負責人溝通中美關係。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120330

#美國
#中國
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