法國殘障女性將成植物人 赴比利時尋求安樂死

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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）現年43歲的法國女子殷姆霍夫（Lydie Imhoff）從出生起就半身不遂、只有部分視力，現在，她還能動的四肢也逐漸失去控制，這讓她希望尋求安樂死。

法國仍在爭論安樂死相關的倫理、道德和法律問題，但在鄰國比利時，安樂死是個合法的選項。

殷姆霍夫早已下定決心，以確保時機成熟時，她可以按照自己想要的方式結束生命。

她在展開死亡之旅時告訴法新社：「我的頭腦還在正常運作，但我的身體正在離開我。我不會等到自己變成植物人再來採取行動。」

儘管這個議題早在法國引發激烈辯論，但安樂死仍未獲核准，殷姆霍夫只能將比利時視為她人生最終的「緊急出口」。

不過，這個選項也有其條件，因此她來到布魯塞爾會見一名精神科醫生，說明自己的最終決定。

查閱殷姆霍夫的病歷時，她的面試醫師瑞辛格（Marc Reisinger）發現她罹患一種稱為「四肢輕癱」（tetraparesis）的疾病，這種疾病會使肢體肌肉喪失功能。

經過評估後，瑞辛格確信她符合安樂死的標準。

他說：「我認為這個決定並無問題。我們能幫你完成你想做的事，你也可以自行決定時間。」

比利時於2002年通過法律將安樂死合法化，並允許在2名醫生、1名全科醫師和1名專家同意下，替想要結束生命的人注射致命藥物。

相關法律還規定，患者必須處於因「嚴重且無法治癒」疾病引發的「持續、難以忍受且無法治療」的痛苦中。

儘管門檻頗高，但擁有1100萬人口的比利時去年仍有2966起安樂死案例，較2021年增加了1/10。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1120330

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。