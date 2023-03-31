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列舉習近平為戰爭準備4跡象 外交事務：全球都該認真看待因應
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駐多倫多處長加國大學演講 增進學生瞭解台灣

2023/3/31 11:47（3/31 12:06 更新）
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駐多倫多辦事處長陳錦玲27日應邀以台日關係為題，向加拿大勞瑞爾大學及滑鐵盧大學研修現代日本課程學生發表演說。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月31日
駐多倫多辦事處長陳錦玲27日應邀以台日關係為題，向加拿大勞瑞爾大學及滑鐵盧大學研修現代日本課程學生發表演說。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月31日
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（中央社記者胡玉立多倫多30日電）駐多倫多辦事處長陳錦玲日前應加拿大的大學之邀，以台日關係為題，講述台日情誼及當前台灣與世界共同面對的安全挑戰，同時增進加國學生了解台灣現況。

陳錦玲27日應安大略省勞瑞爾大學（Wilfrid Laurier University）政治系教授柴國松（Blaine Chiasson）及滑鐵盧大學瑞尼森學院（Renison University College）東亞研究所教授原貴美惠 （Kimie Hara）共同邀請，向加拿大兩所知名大學研修現代日本課程學生發表演說。

陳錦玲在演說中播放台灣電影「賽德克．巴萊」精華版短片，向在座學生說明1930年日本占領台灣期間發生賽德克族人慘遭屠殺的霧社事件悲劇，抗日歷史的背後，代表的是台灣人追求獨立自主的勇敢與韌性。

她表示，當前仍未停歇的俄烏戰爭再度提醒世人，帝國主義及強權擴張對生命與人權造成的殘害；世界各國此時更須團結一致，支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，並藉此向中國釋放強力訊息，遏止其侵略台灣和南海諸島等地的企圖。

談及二戰結束後至今的台日關係，陳錦玲指出，台日雙方既是彼此重要貿易及投資夥伴，在台日遇到災害時，彼此更有著相互扶持的情感，如1999年台灣921大地震造成嚴重傷亡，日本即刻伸出援手；2011年日本311震災及海嘯，台灣民間對日捐款高居全球第一位；2020年至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，台灣捐贈日本口罩，日本撥出百萬劑疫苗贈予台灣，合作對抗疫情。

陳錦玲並從自由民主及亞太戰略觀點，說明台日享有共同理念價值，共同面對中國軍事擴張、北韓核武發展及島嶼主權爭議等挑戰，雙方經濟及安全關係密不可分。日本前首相安倍晉三生前堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「台灣有事就是日本有事」，共同維護台海及區域和平穩定。日本也支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

陳錦玲另在演說中談及台加關係最新發展，包括2月台加正式啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判；加拿大宣布其印太戰略，表示將深化與台灣在貿易、科技、醫療衛生、民主治理、打擊假訊息等各層面合作關係，同時關切台灣海峽和平與穩定。

陳錦玲歡迎在座學生前往台灣，親身體驗台灣風土民情與文化，以及研習華語，並簡介台灣提供的各項獎學金內容，說明台灣攬才政策，提供即將畢業求職的學生參考，鼓勵加拿大學生未來前往台灣研習或就業，促進台加關係發展。（編輯：陳惠珍）1120331

駐多倫多辦事處長陳錦玲（前排左5）27日向加拿大勞瑞爾大學及滑鐵盧大學研修現代日本課程學生發表演說，並與部分師生合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月31日
駐多倫多辦事處長陳錦玲（前排左5）27日向加拿大勞瑞爾大學及滑鐵盧大學研修現代日本課程學生發表演說，並與部分師生合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月31日
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