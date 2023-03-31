駐多倫多處長加國大學演講 增進學生瞭解台灣

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駐多倫多辦事處長陳錦玲27日應邀以台日關係為題，向加拿大勞瑞爾大學及滑鐵盧大學研修現代日本課程學生發表演說。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月31日

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（中央社記者胡玉立多倫多30日電）駐多倫多辦事處長陳錦玲日前應加拿大的大學之邀，以台日關係為題，講述台日情誼及當前台灣與世界共同面對的安全挑戰，同時增進加國學生了解台灣現況。

陳錦玲27日應安大略省勞瑞爾大學（Wilfrid Laurier University）政治系教授柴國松（Blaine Chiasson）及滑鐵盧大學瑞尼森學院（Renison University College）東亞研究所教授原貴美惠 （Kimie Hara）共同邀請，向加拿大兩所知名大學研修現代日本課程學生發表演說。

陳錦玲在演說中播放台灣電影「賽德克．巴萊」精華版短片，向在座學生說明1930年日本占領台灣期間發生賽德克族人慘遭屠殺的霧社事件悲劇，抗日歷史的背後，代表的是台灣人追求獨立自主的勇敢與韌性。

她表示，當前仍未停歇的俄烏戰爭再度提醒世人，帝國主義及強權擴張對生命與人權造成的殘害；世界各國此時更須團結一致，支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，並藉此向中國釋放強力訊息，遏止其侵略台灣和南海諸島等地的企圖。

談及二戰結束後至今的台日關係，陳錦玲指出，台日雙方既是彼此重要貿易及投資夥伴，在台日遇到災害時，彼此更有著相互扶持的情感，如1999年台灣921大地震造成嚴重傷亡，日本即刻伸出援手；2011年日本311震災及海嘯，台灣民間對日捐款高居全球第一位；2020年至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，台灣捐贈日本口罩，日本撥出百萬劑疫苗贈予台灣，合作對抗疫情。

陳錦玲並從自由民主及亞太戰略觀點，說明台日享有共同理念價值，共同面對中國軍事擴張、北韓核武發展及島嶼主權爭議等挑戰，雙方經濟及安全關係密不可分。日本前首相安倍晉三生前堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「台灣有事就是日本有事」，共同維護台海及區域和平穩定。日本也支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

陳錦玲另在演說中談及台加關係最新發展，包括2月台加正式啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判；加拿大宣布其印太戰略，表示將深化與台灣在貿易、科技、醫療衛生、民主治理、打擊假訊息等各層面合作關係，同時關切台灣海峽和平與穩定。

陳錦玲歡迎在座學生前往台灣，親身體驗台灣風土民情與文化，以及研習華語，並簡介台灣提供的各項獎學金內容，說明台灣攬才政策，提供即將畢業求職的學生參考，鼓勵加拿大學生未來前往台灣研習或就業，促進台加關係發展。（編輯：陳惠珍）1120331