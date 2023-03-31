日本外相應邀訪中 中國外交部：領導人將會見

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（中央社台北31日電）日本外務大臣林芳正應邀將於4月1日至2日訪問中國，中國外交部今天表示，由於中方重視此訪，「中國領導人將會見」，中國國務委員兼外交部長秦剛也將與林芳正舉行會談。

日本外務省今天宣布，林芳正4月1日至2日展開的訪問，將包括與秦剛舉行會談。這將是自2019年12月以來，首度有日本外務大臣訪問中國。

據陸媒中國新聞網報導，中國外交部發言人毛寧今天下午在例行記者會宣布，應秦剛邀請，林芳正將於4月1日至2日訪問中國。

毛寧表示，中日互為重要近鄰，保持兩國關係健康穩定發展符合兩國和地區的共同利益。中方重視林芳正此訪，「中國領導人將會見」，另秦剛也將舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

不過，毛寧未說明中國領導人是誰要會見林芳正。

毛寧表示，中方願與日方一道，以兩國領導人重要共識為戰略引領，以今年「中日和平友好條約」締結45週年為契機，加強對話溝通，深化務實合作，管控矛盾分歧，推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120331