歐洲議會譴責義大利政府 歧視LGBTQ+子女

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（中央社記者陳攸瑋羅馬31日專電）歐洲議會批准一項修正案，要求梅洛尼政府撤回阻止同性伴侶子女登記的措施，並譴責此舉是對LGBTQ+子女的歧視。

歐洲議會也指出，梅洛尼政府違反了1989年聯合國兒童權利公約，所列保護同性夫婦孩子的權利，並強調義大利已加入了該公約。

LGBTQ+是由LGBT衍生而來，其中LGBT是由女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）所組成。

「Q」和「+」這個元素最近被添加到首字母縮略詞 LGBT 中，Q代表Queer，英文指古怪，一般包括所有非異性戀和順性別者，包括那些認為男性和女性不是唯一可能性別的人；+ 代表包括雙性人和那些不認同任何性別的人。

「今日羅馬」（Roma Today）30日報導，歐洲議會批准一項修正案，要求梅洛尼（Giorgia Meloni）政府撤回阻止同性伴侶子女登記的措施，並譴責義大利政府向米蘭市政府發出的不再為「同性父母夫婦」的子女登記的指示，並要求以梅洛尼政府為首的行政部門立即撤銷這項決定。

然而，歐洲議會批准的修正案仍處於萌芽階段，仍須由歐洲議會和成員國評估、修改和批准，這可能需要數年時間。

整件事起源於米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）於3月18日收到了內政部的一封信，要求他停止同性伴侶子女的出生登記，禁止米蘭孩童身分證中的家長欄位填寫同性別家長，引起彩虹家庭的不滿。

義大利各地區的民眾紛紛走上街頭抗議梅洛尼政府持續縮限LGBTQ+族群權益。

事實上，義大利基於宗教背景下，於2016年才將「同性民事結合法案」合法化，是歐盟國家中最後一個賦予同志伴侶法律權利的國家，但這項法案也被譽為義大利歷史性的一刻。

然由於梅洛尼政府的立場相當鮮明、保守，支持自然家庭，曾公開反對同性婚姻，競選時也曾以「上帝、國家與家庭」口號對抗「覺醒意識形態」（woke ideology）。

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此事件，早在去年羅馬法院11月最新判決要求可看出端倪，判決要求LGBTQ+家庭必須在子女身分證欄位中填具母親與父親姓名，而非「家長一」和「家長二」的性別中立詞彙，當時報導指出這無異迫使家LGBTQ+庭陷入兩難抉擇，協調由誰肩負母親或父親角色。

然而現在情況更加艱難，不再為「同性同父母夫婦」的子女登記的措施，已下令執行，因此，彩虹家庭仍有很常一段路要走。（編輯：高照芬）1120331