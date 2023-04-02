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厄瓜多土石流罹難數增至27人 數十人下落不明

2023/4/2 09:56（4/2 10:10 更新）
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圖為3月28日阿勞西鎮遭土石流掩埋地區搜救情況。（路透社）
圖為3月28日阿勞西鎮遭土石流掩埋地區搜救情況。（路透社）
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（中央社基多1日綜合外電報導）厄瓜多近一週前發生大規模土石流災難，當局今天表示，目前為止罹難人數已攀升至27人；並說救援隊至今仍在搜尋數十名失蹤者。

法新社報導，官員說，在暴雨過後，上月26日晚間，山坡上一大塊土石崩落，阿勞西鎮（Alausi）數處地區都遭掩埋，屋舍全毀或半毀至少163間。

事發地點在首都基多（Quito）以南約300公里處的阿勞西鎮，救難人員過去6天來都在泥堆瓦礫中挖掘，以尋找失蹤的數十人，而死亡人數不斷在增加。

風險管理處（Secretariat of Risk Management）昨天表示，已有23人死亡，38人受傷，67人失蹤。

國家檢察官辦公室今天在社群媒體推特（Twitter）表示，土石崩塌後，已確認罹難人數增至27人。

同一災區在一週前才剛發生地震，當時造成15人喪生。

在連續數月的豪雨後，政府上週宣布全國24個省分當中13省，進入為期兩個月的緊急狀態，以將經濟資源重新分配給受災地區。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120402

#法新社
#阿勞西鎮
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