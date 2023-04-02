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中星宣布實質性完成自貿協定升級後續談判

2023/4/2 11:18
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（中央社台北2日電）中國和新加坡宣布實質性完成兩國自貿協定升級後續談判，兩國將在今年晚些時候，簽署後續談判的議定書。

中國和新加坡1日簽署諒解備忘錄，確認實質性完成兩國自貿協定升級後續談判。兩國將在今年晚些時候簽署後續談判的議定書；之後，升級版的中星自貿協定將展開生效前的最後核准工作。

根據中國商務部網站，這份協定是中國在自貿協定實踐中首次採用負面清單模式作出服務和投資開放承諾。雙方在原升級協定基礎上，進一步提高服務貿易和投資開放承諾水平，新增電信章節，並納入國民待遇、市場准入、透明度、數位經濟等高水平經貿規則。

中方表示，這份協定是中國對接高標準國際經貿規則，擴大對外開放的重要舉措和實際行動，將有力推動中星經貿合作邁上新台階。

2008年，中國與新加坡簽署自由貿易協定。2018年，雙方簽署自貿區升級協定，提升貿易便利化、原產地規則、經濟技術合作、電子商務等領域規則水平。2020年12月，雙方對協定再次升級，啟動後續談判，基於負面清單模式推動雙方服務貿易和投資進一步自由化。

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新加坡聯合早報今天報導，星國總理李顯龍3月27日至4月1日訪問中國，兩國發表聯合聲明，宣布將雙邊關係升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，以及星中自由貿易協定升級後續談判實質性完成。

報導引述李顯龍1日受訪時解釋升級兩國關係的原因說，不會滿足於現狀。他並以星中自由貿易協定為例說，新加坡與中國的合作必須與時俱進並繼續體現價值。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120402

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