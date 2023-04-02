更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南非非洲民族議會代表赴俄 會談新「世界秩序」

2023/4/2 17:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡1日綜合外電報導）南非執政的「非洲民族議會」（ANC）今天表示，已派遣高層人員前往俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政黨討論「重新調整全球秩序」。

法新社報導，「非洲民族議會」表示，這次訪問是應長期盟友、俄羅斯最大政黨「團結俄羅斯黨 」（United Russia Party）之邀，「將討論重新調整全球秩序，以扭轉新殖民主義和先前盛行的單極世界之後果」。

多年來，俄羅斯持續尋求加強與非洲國家的政經聯繫，蒲亭3月31日也簽署了一項旨在遏制西方「主導」局面的新外交政策。

俄羅斯入侵烏克蘭讓俄國在世界舞台上大體處於孤立。南非拒絕譴責俄羅斯，並表示希望保持中立，更盼通過對話來結束戰爭。

由「非洲民族議會」國際關係委員會主管巴佩拉（Obed Bapela）率領的代表團在3月30日抵達俄羅斯，預計將停留至明天。

南非預定在8月舉辦金磚5國（BRICS）高峰會，其中聚集了新興經濟大國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

南非在2月與俄羅斯和中國舉行了爭議性的聯合軍事演習，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（ergei Lavrov）更在1月正式訪問南非的普勒托利亞（Pretoria）。

南非與俄羅斯的關係可追溯到幾十年前，當時俄羅斯支持「非洲民族議會」對抗種族隔離制度。（譯者：屈享平/核稿：林治平）1120402

#俄羅斯
#南非
#非洲民族議會
蒲亭
烏克蘭神職人員涉煽動分裂 暫遭居家監禁蒲亭簽署例行春季徵兵令 召集14.7萬公民服役
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族