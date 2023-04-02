南非非洲民族議會代表赴俄 會談新「世界秩序」

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（中央社約翰尼斯堡1日綜合外電報導）南非執政的「非洲民族議會」（ANC）今天表示，已派遣高層人員前往俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政黨討論「重新調整全球秩序」。

法新社報導，「非洲民族議會」表示，這次訪問是應長期盟友、俄羅斯最大政黨「團結俄羅斯黨 」（United Russia Party）之邀，「將討論重新調整全球秩序，以扭轉新殖民主義和先前盛行的單極世界之後果」。

多年來，俄羅斯持續尋求加強與非洲國家的政經聯繫，蒲亭3月31日也簽署了一項旨在遏制西方「主導」局面的新外交政策。

俄羅斯入侵烏克蘭讓俄國在世界舞台上大體處於孤立。南非拒絕譴責俄羅斯，並表示希望保持中立，更盼通過對話來結束戰爭。

由「非洲民族議會」國際關係委員會主管巴佩拉（Obed Bapela）率領的代表團在3月30日抵達俄羅斯，預計將停留至明天。

南非預定在8月舉辦金磚5國（BRICS）高峰會，其中聚集了新興經濟大國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

南非在2月與俄羅斯和中國舉行了爭議性的聯合軍事演習，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（ergei Lavrov）更在1月正式訪問南非的普勒托利亞（Pretoria）。

南非與俄羅斯的關係可追溯到幾十年前，當時俄羅斯支持「非洲民族議會」對抗種族隔離制度。（譯者：屈享平/核稿：林治平）1120402