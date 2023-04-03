泰國大選鳴槍起跑 眾議員登記參選首日熱鬧滾滾

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泰國將在5月14日舉行大選，3日是國會眾議員選舉登記日第一天，各參選人的支持者手持標語和高喊口號，將現場氣氛炒到熱鬧滾滾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年4月3日

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）泰國將在5月14日舉行大選，今天是國會眾議員選舉登記日第一天，主要政黨參選人一大早前往登記，各參選人的支持者手持標語和高喊口號，將現場氣氛炒到熱鬧滾滾。

眾議院3月20日解散後，45天到60天內必須舉行大選，選委會宣布5月14日為大選投票日，4月3日到7日是有意參選區域眾議員者登記日，4月4日到7日為眾議員政黨名單登記日，5月7日為提前投票日，讓選舉當天無法投票或是不在籍選民可以提前投票。

今天是區域眾議員參選人登記第一天，各政黨參選人一大早就到選委會設置於曼谷青年中心（Bangkok Youth Center）的登記中心登記，各政黨支持者一早也聚集在現場，手持各種標語和高喊口號，氣氛熱鬧不已。

即將代表各主要政黨出戰總理一職的政治人物今天早上也陸續抵達現場，為自家政黨參選人加油打氣。

在野聯盟包括將代表前進黨（Move Forward）出戰總理一職的皮塔（Pita Limjaroenrat）及代表為泰黨（Pheu Thai）的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

執政聯盟有代表民主黨（The Democrat）的副總理朱林（Jurin Laksanawisit）、代表團結建國黨（United Thai Nation）的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及代表公民力量黨（Palang Pracharath）的副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）。

今年26歲的ToTo是前進黨幕僚，他接受中央社採訪表示，這場選舉非常重要，因為他相信泰國可以更好，大家都在努力要達到這個目標。

到現場觀察的36歲選民Chaz也表示，今年這場選舉很重要，因為這是泰國的未來，過去8年大家都過得很艱苦，相信這場選舉會改變一切，會為泰國人建立一個未來，希望每個人都要去投票。

29歲的阿卡瓦（Akrawat Siripattanachok）表示，帕拉育在位超過8年，很多人想要看到改變，不過有些人例如老一輩會想要維持現狀；他認為經濟是今年選戰主要議題，過去幾年泰國經濟成長緩慢，這是很多人想要看到改變的原因。

泰國眾議員共500席，國會去年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。這樣的選制對大黨如執政的公民力量黨或是最大在野黨為泰黨比較有利。

為泰黨將目標設定拿下310席，成為單一最大政黨。不過政治觀察家多認為不會有一個黨可以單獨拿下過半席次，任何拿下最多席次政黨都須跟其他政黨結盟才能執政。（編輯：陳惠珍）1120403

泰國將在5月14日舉行大選，3日是國會眾議員選舉登記日第一天，轉換到團結建國黨並將出戰總理一職的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha，中）到場為同黨參選人加油打氣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年4月3日

泰國將在5月14日舉行大選，3日是國會眾議員選舉登記日第一天，即將代表公民力量黨出戰總理一職的副總理普拉威（Prawit Wongsuwan，前排中）到場為同黨參選人加油打氣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年4月3日

泰國大選鳴槍起跑，將在5月14日舉行大選，3日是國會眾議員選舉登記日第一天，選民看到支持的參選人入場，激動高喊口號。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年4月3日