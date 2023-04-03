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日本4/5放寬對中國入境防疫管制 免陰性證明

2023/4/3 17:32
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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天宣布，5日起放寬對來自中國本土人士的COVID-19防疫措施，接種3劑以上疫苗者5日起不需出示陰性證明。

日本政府為防治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取邊境管制措施，目前對來自中國本土的全體入境人士要求提示登機前72小時以內的陰性證明。

松野今天宣布，從5日起，只要能提示有接種3次以上疫苗的證明文件就可入境日本。

鑑於中國疫情肆虐，今年一月起，日本政府要求搭乘來自中國本土直航班機的全體入境者須提示陰性證明。由於核酸檢測（PCR）抽檢調查結果陽性（確診者）比例低，因此日本政府決定鬆綁邊境管制措施。但4月5日之後仍持續實施PCR抽檢調查。

日本政府5月8日將調降COVID-19分類等級等同季節性流感，在日本防疫法分類等級由「相當於2類」降至等同流感「5類」的等級，因應COVID-19的防疫邊境管制措施將結束。

松野表示，為監控新的傳染病入侵，5月8日起實施傳染病基因監控措施。在主要機場入境時有發燒或咳嗽等症狀的旅客，可在自願的情況下，接受PCR檢查進行基因定序。（編輯：馮昭）1120403

#松野博一
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松野博一
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